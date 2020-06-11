Контрразведка СБУ разоблачила чиновника государственного оборонного предприятия на разглашении государственной тайны

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал оказывать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами. Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ СБУ в Киевской области в среду.

Чиновнику "Укроборонпрома" сообщили о подозрении.