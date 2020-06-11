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06:06 11.06.2020

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

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Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Главы МИД "Большой семерки" в ближайшее время выступят с совместным заявлением по Гонконгу, сообщает NHK.

Источники телеканала в японском правительстве заявили, что министры иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора в среду подтвердили, что главы МИД G7 выступят с таким заявлением.

Отмечается, что в нем послы стран G7 выразят озабоченность решением Китая ввести в Гонконге закон "О национальной безопасности" и призовут Пекин продолжать следовать принципу "одна страна, две системы".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна хочет взять на себя роль лидера для принятия странами "Большой семерки" совместного заявления по Гонконгу.

На прошедшей в мае сессии Всекитайского собрания народных представителей была принята резолюция, обязывающая Постоянный комитет ВСНП разработать закон о национальной безопасности Гонконга.

Это вызвало негативную реакцию на западе, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, пригрозив Пекину "жесткими мерами".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил президент.

Теги: #япония #гонконг #китай #суд
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