Двое подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших людей в Харькове пойдут под суд – прокуратура

Обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших в Харькове (ч. 4 ст. 190 УК Украины) направлен в суд.

"В течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в общей сложности 41-летний харьковчанин таким образом завладел пятью квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной громаде, превышает 3 млн грн.