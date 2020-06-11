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06:02 11.06.2020

Двое подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших людей в Харькове пойдут под суд – прокуратура

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Двое подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших людей в Харькове пойдут под суд – прокуратура

Обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в мошенничестве с квартирами умерших в Харькове (ч. 4 ст. 190 УК Украины) направлен в суд.

"В течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в общей сложности 41-летний харьковчанин таким образом завладел пятью квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной громаде, превышает 3 млн грн.

 

 

Теги: #мошенничество #украина #квартира #харьков
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