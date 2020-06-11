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04:00 11.06.2020

В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено четыре бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все новые активные случаи и три бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и пять бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 57 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 797 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны новых случаев заболевания не зафиксировано. С начала эпидемии выявлено 1 тыс. 595 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 107 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

 

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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