На Харьковщине при помощи госреестратора мошенническим путем коммунальная недвижимость почти на миллион гривен перешла в частные руки - прокуратура

Госрегистратор подозревается в причастности к незаконному присвоению коммунальной недвижимости в Харькове.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, новому "собственнику" помещений объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 и ч.ч. 1,3,4 ст.358 УК Украины (мошенничество, подделка документа и его использование), а госрегистратору - по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями субъектом государственной регистрации прав).

"Вопрос об избрании двум указанным лицам меры пресечения решается", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, мужчина, используя изготовленные им поддельные документы, незаконно завладел подвальными помещениями в нежилом здании, принадлежащими территориальной общине Харькова. А государственный регистратор в нарушение требований действующего законодательства зарегистрировал за ним право собственности на нежилые помещения. По данным экспертизы, общая стоимость этих помещений составляет почти 1 млн.грн.

Досудебное расследование проводит Шевченковский ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в области. Процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура №1.