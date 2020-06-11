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02:48 11.06.2020

На Харьковщине мужчина подорвал себя гранатой – полиция

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На Харьковщине мужчина подорвал себя гранатой – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели жителя пгт Краснопавловка Харьковской области, который по предварительной информации подорвал себя гранатой.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в среду, около 22:30.

"Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб. Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете Лозовского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #украина #полиция #харьковская
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