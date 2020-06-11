В работе ТКГ по урегулированию на Донбассе объявлен технический перерыв до 15 июня

В работе Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), заседание которой проходило 10 июня в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, объявлен технический перерыв до 15 июня.

"По предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания.