Украина настаивает на приоритетности полного и стабильного прекращения огня на Донбассе и предлагает провести дополнительное заседание группы ТКГ для достижения прогресса в разведении сил

В начале дискуссии на заседании Трехсторонней контактной группы 10 июня украинская делегация в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания.

Украинская делегация также подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Петровское, который произошел 2 июня 2020 года.

Украинская делегация также предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.