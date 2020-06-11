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00:24 11.06.2020

Представители ОРДЛО от Украины будут участвовать в работе ТКГ на постоянной основе – Офис президента

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Представители ОРДЛО от Украины будут участвовать в работе ТКГ на постоянной основе – Офис президента

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины будут участвовать в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

"Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины – глава международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер", - сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания ТКГ в среду.

Представители ОРДЛО, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта на Донбассе.

 

 

Теги: #ткг #украина #участники
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