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23:56 10.06.2020

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не ожидает ее повышения до конца 2022 года

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ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, не ожидает ее повышения до конца 2022 года

OMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10 июня.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

"Федеральная резервная система привержена использованию всех имеющихся в ее распоряжении инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности", - говорится в сообщении ФРС.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - отмечается в документе.

Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в США в ближайшей перспективе, он несет в себе значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

"В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен", - сообщается в коммюнике.

Федрезерв продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, в том числе данные о состоянии общественного здоровья, а также глобальные события", и будет "использовать свои инструменты и действовать в зависимости от ситуации для поддержки экономики".

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Для поддержки потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами. Кроме того, сохраняются возможности проведения операций РЕПО в крупных объемах.

"Комитет будет внимательно следить за рыночными условиями и готов скорректировать свои планы соответствующим образом", - отмечается в сообщении ФРС.

Теги: #сша #фрс #итоги #заседание
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