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23:13 10.06.2020

Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и депутатов "Европейской солидарности"

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Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и депутатов "Европейской солидарности"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии "Европейская солидарность", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"После отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в среду вечером.

По мнению Венедиктовой, расследование против Порошенко не является политическим.

"Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенству права", - отметила Генеральный прокурор Украины.

Как сообщалось, прокуроры Офиса генерального прокурора 10 июня по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований

Теги: #генпрокурор #давление #порошенко #украина
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