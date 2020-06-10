Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство подписали меморандум с правительством относительно усовершенствования условий поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников, сообщил председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

"Меморандум подписан на условиях добровольной реструктуризации", – отметил Конеченков в комментарии Энергореформе после подписания.

В то же время, по его словам, подписывать меморандум пока отказалась участвовавшая в переговорах Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) из-за несогласия с позицией правительства относительно дальнейшего развития солнечной энергетики, в частности, прекращение действующей системы поддержки СЭС в виде зеленых тарифов уже с 31 июля.

"Премьер Шмыгаль предложил УАВЭ еще сутки, чтобы поговорить с членами ассоциации", – сказал Конеченков.

"Я обратился к премьеру с предложением пойти навстречу солнечной генерации, но он, а также присутствовавшие на переговорах депутаты от энергокомитета Рады сказали, что это максимум, о чем удалось договориться с большинством депутатского корпуса и профильными министерствами, именно на такой вариант меморандума", – разъяснил Конеченков.

При этом он отметил, что, по его мнению, остановки "солнечных" проектов в связи с прекращением действия для них зеленых тарифов не будет, поскольку все "пойдут на зеленые аукционы".

Конеченков также уточнил, что согласно меморандуму, ветрогенерация сможет закончить проекты по зеленому тарифу до конца 2022 года, но для введенных в 20202 году ВЭС предусматривается дополнительно минус 2,5% зеленого тарифа.

Глава правления УВЭА уточнил, что для фермерских и домашних электростанций "никаких сокращений не будет, для станций до 1 МВт – минус 10% зеленого тарифа".

Что касается долгов за произведенную ВИЭ электроэнергию, по словам Конеченкова, меморандумом предусмотрено погашение 40% задолженности в этом году и ежеквартально по 15% – в следующем.

"Стабильные платежи по новым тарифам начнутся после принятия закона на основе меморандума, для обеспечения чего планируется принятие нормативных изменений на рынке", – разъяснил Конеченков.

Согласно сообщению на Урядовом портале о подписании меморандума с двумя ассоциациями, размещенном в среду вечером, правительство, в частности, берет обязательства предпринимать все меры по обеспечению своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению существующей задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Кроме этого, отмечено, что будут определены и утверждены годовые квоты поддержки зеленой энергетики и обеспечено проведение аукционов по распределению таких квот.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду одобрил меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), предусматривающий снижение "зеленого" тарифа (з/т) для солнечных электростанций на 15%, ветровых – на 7,5%.

По словам и.о. министра энергетики Ольга Буславец, документ предусматривает реструктуризацию з/т без пролонгации срока выплат.

"Благодаря этому меморандуму и добровольному соглашению, которое будет подготовлено и достигнуто, мы сможем снизить нагрузку на рынок почти на 7 млрд (грн – ИФ) в год и в целом на весь период поддержки до 2030 года уменьшить нагрузку более чем на EUR2 млрд", – сказала глава Минэнерго.

Буславец напомнила, что меморандум будет основой для разработки законодательных изменений системы поддержки развития ВИЭ. При этом она выразила надежду, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

Проектом меморандума, в частности, предусматривалось, что правительством будут предложены соответствующие изменения в законодательство, предусматривающие возможность производителям э/э из ВИЭ выходить из балансирующей группы "ГарПока" и свободно продавать "зеленую" электроэнергию на рынке.

Согласно ему, правительство также инициирует законодательные изменения, позволяющие "ГарПоку" продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах по двусторонним договорам, и рассмотрит вопрос изменения ценовых ограничений на заявки "ГарПока" по продаже э/э.