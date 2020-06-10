В суде рассмотрят иск Сивохи против ветеранов ООС – Нацкорпус готовится к протестам

12 июня Печерский районный суд города Киева будет рассматривать иск бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, поданный против ветеранов ООС, при участии которых произошла потасовка во время презентации так называемой Национальной платформы “примирения и единства”. По этому поводу представители партии “Национальный Корпус” обратились к украинским патриотам с призывом прийти к зданию суда в пятницу, чтобы поддержать ветеранов и обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Нацкорпуса.

"В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов русско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивоху”, – сказано в видеообращении.

Нацкорпус также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти в Печерский суд 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям “ватной власти” на Донбассе.

Напомним, 12 марта 2020 в Киеве должна была состояться презентация Национальной платформы примирения и единства, инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. На мероприятии присутствовали активисты “Национального Корпуса” – в частности, руководитель киевской ячейки партии Сергей Тамарин, ветераны Юрий Капля и Александр Демидов.

Они обратились к Сивохе с критикой и заявили, что платформа “примирения” не может существовать, когда на самом деле в Украине война, а не внутренний конфликт. В процессе ссоры началась толкотня, в ходе которой Сергей Сивохо оказался на полу.