События

21:40 10.06.2020

Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

2 мин читать
Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

На пятницу, 12 июня, предварительно запланировано внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области, всех КПВВ на Донбассе, сообщил привлеченный Украиной к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

При этом Гармаш указал, что "представители России из ОРДЛО" заявили, что они готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить соблюдение ими обсервации.

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а, значит, их просто не пустят. - Забота о людях…", - отметил он.

Теги: #работы #донбасс #украина #режим #кпвв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:46 10.06.2020
Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

Две профильные ассоциации подписали меморандум с правительством по дальнейшему развитию ВИЭ – участник переговоров

22:18 10.06.2020
В суде рассмотрят иск Сивохи против ветеранов ООС – Нацкорпус готовится к протестам

В суде рассмотрят иск Сивохи против ветеранов ООС – Нацкорпус готовится к протестам

21:50 10.06.2020
Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Кабмин подписал Меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

21:18 10.06.2020
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

10:33 10.06.2020
В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

10:33 10.06.2020
Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

10:03 10.06.2020
В Украине с 10 июня откроют заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению

В Украине с 10 июня откроют заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению

09:37 10.06.2020
Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

08:05 10.06.2020
Вследствие обрушения части здания жилой четырехэтажки в Одесской области повреждена газовая труба

Вследствие обрушения части здания жилой четырехэтажки в Одесской области повреждена газовая труба

07:41 10.06.2020
Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Африку автомобильную технику для 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН

Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Африку автомобильную технику для 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД инициировало изменения, которые сделают получения украинских виз для иностранцев современным и удобным

Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство - адвокат

В Италии нашли пропавшее граффити художника Бэнкси

Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста во время рассмотрения в суде дела о срыве организованной Сивохо презентации

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА