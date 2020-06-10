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21:02 10.06.2020

В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство - адвокат

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В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство - адвокат

В Офисе генпрокурора готовят еще два уголовных дела против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко за хулиганство, заявил его адвокат Илья Новиков, добавив, что об этом стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.

"Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Адвокат отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Офис генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, за которыми заканчивается здравый смысл и адекватность. По его словам, это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху.

Теги: #огп #порошенко #подозрение
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