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21:05 10.06.2020

Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

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Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил швейную фабрику "ТК-Стиль".

"Основатель предприятия Александр Соколовский ознакомил главу государства с образцами защитных комбинезонов для медицинских работников, которые изготавливают на предприятии. Комбинезоны имеют различные степени защиты, в зависимости от потребностей медиков. Для их пошива используются различные ткани и технологии", - сообщает в среду вечером пресс-служба Офиса президента.

Президент ознакомился с работой экспериментального цеха. Соколовский отметил, что на базе фабрики создано предприятие, где производить только защитную одежду для медицинских работников. Для этого в Германии закуплено новейшее оборудование, в каждой смене на предприятии будет работать 16 человек. При производстве костюмов будет использоваться ультразвуковая сварка, что обеспечит высокий уровень качества.

Также Зеленский посетил расскройное и швейное производство. Соколовский объяснил, что одежда, которую изготавливается на фабрике, экспортируют в страны Евросоюза и в США.

"Мы постоянно обновляем наше оборудование", - сказал основатель предприятия.

"Президент ознакомился с работой учебного центра предприятия. Соколовский рассказал главе государства о проблеме подготовки кадров. В Чернигове работает лишь одно профтехучилище, которое набирает недостаточное количество учеников. Поэтому фабрика "ТК-Стиль" совместно с Черниговской торгово-промышленной палатой разработали проект школы швейного мастерства на базе предприятия, где будущие специалисты получают профессию всего за два месяца с возможностью сразу трудоустроиться. В учебном центре получили квалификацию уже 32 человека", - говорится в сообщении.

Зеленский положительно оценил идею создания учебного центра.

"Мне кажется, что это неплохая идея. Надо поговорить с Минобразования. Потому что если у нас в профтехучилищах нет набора, а есть специальность, там работают люди, которые могут передать опыт. Может, им не хватает практики? Может, это неплохо - взять профтехучилища и посмотреть на отраслевые предприятия", - отметил президент.

Теги: #зеленский #швейная_фабрика
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