События

20:52 10.06.2020

В Италии нашли пропавшее граффити художника Бэнкси

1 мин читать
В Италии нашли пропавшее граффити художника Бэнкси

Итальянские полицейские обнаружили в области Абруццо в центральной части Италии украденную дверь из парижского театра "Батаклан", на которой британский художник Бэнкси в память о теракте 2015 года нарисовал граффити, пишет в среду британское издание The Guardian.

"(Изображение - ИФ) найдено после расследований, проведенных прокурором региона в сотрудничестве с полицией и французскими следователями", - сообщил глава местного полицейского участка.

Прокурор не раскрыл подробностей о преступниках, но отметил, что в четверг будет опубликована дополнительная информация.

Изображение, которое было украдено в январе 2019 года, было найдено в фермерском доме в населенном пункте Терамо.

"Работа Бэнкси, символ памяти, который принадлежит всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была у нас отнята", - написали в своем твиттере актеры театра "Батаклан" после пропажи.

Отмечается, что это не единственная работа уличного художника Бэнкси, которая посвящена террористической атаке, произошедшей в ноябре 2015 года. Она унесла жизни 130 человек.

На граффити изображена девочка в белой одежде, которая скорбит о жертвах трагического события.

 

Теги: #италия #художник #работа #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:11 08.06.2020
Ляшко: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

Ляшко: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

20:56 04.06.2020
Италия сняла многие ограничения для туристов и граждан страны

Италия сняла многие ограничения для туристов и граждан страны

23:20 03.06.2020
Ryanair планирует с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию

Ryanair планирует с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию

20:31 03.06.2020
Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

14:08 03.06.2020
Италия открывает границы для туризма со странами Европы

Италия открывает границы для туризма со странами Европы

20:42 02.06.2020
Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

Число жертв коронавируса в Британии превысило 50 тыс

08:02 01.06.2020
Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

Городская электричка ориентировочно начнет работу 7 июня

05:35 01.06.2020
В Киеве заработали фонтаны

В Киеве заработали фонтаны

19:43 30.05.2020
Пленарное заседание Верховной Рады состоится 2 июня

Пленарное заседание Верховной Рады состоится 2 июня

16:31 27.05.2020
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская сторона может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – привлеченный к работе ТКГ журналист Гармаш

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

МИД инициировало изменения, которые сделают получения украинских виз для иностранцев современным и удобным

Зеленский ознакомился с продукцией швейной фабрики "ТК-Стиль" на Черниговщине

В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство - адвокат

Зеленский призвал Шмыгаля обеспечить координацию всех органов власти для достройки жилых комплексов "Укрбуда" - ответ на петицию

Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста во время рассмотрения в суде дела о срыве организованной Сивохо презентации

Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА