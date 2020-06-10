Для "1+1 media" информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Оксаны Марченко является новой – заявление медиагруппы

В медиагруппе "1+1 media" заявляют, что для них является новой информация о принадлежности к структуре собственности телеканала жены народного депутата Виктора Медведчука телеведущей Оксаны Марченко.

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Авторы ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для 1+1 медиа эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала", - сказано в заявлении.

Отмечается, что официальный комментарий 1 + 1 медиа появится после проверки информации.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") сообщили, что Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1 + 1".

Согласно СМИ, в деклараци, которую указал Медведчук, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года.

В свою очередь интернет-издание "Детектор медиа" обратилось за комментарием к пресс-секретарю Медведчука Олегу Бабанину о том, какую связь имеет нардеп к "1+1", учитывая собственность Bolvik Ventures LTD. В разговоре Бабанин отметил, что связь очевидна и пообещал помочь с комментарием.

Оксана Марченко разговаривать с "Детектор медиа" отказалась и посоветовала обратиться к ее пиар-менеджеру.