Ткаченко распорядился подготовить подачу документов в Минфин на выделение Национальному центру Довженко 8,6 млн грн

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко дал распоряжение подготовить подачу документов в Министерство финансов на выделение средств в полном объеме Национальному центру Довженко.

"Провели совещание, посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, как руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета. Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8,6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме - обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра за 2019 год, а с другой - из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%.", - написал Ткаченко на странице в Фейсбуке в среду вечером.

В связи с этим министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме.

По словам Ткаченко, паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован. "Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 28 мая ГП "Национальный центр Александра Довженко" заявил о наступлении состояния неплатежеспособности. После этого гендиректор Наццентра Иван Козленко заявил об одностороннем расторжении своего контракта в связи с недостаточным финансированием предприятия.