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19:02 10.06.2020

В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

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В Еврокомиссии поддержали Twitter в разногласиях с Трампом

В Еврокомиссии в среду заявили, что поддерживают соцсеть Twitter, которая расценила "твиты" президенты США Дональда Трампа как содержащий недостоверную информацию.

"Я поддерживаю реакцию Twitter на "твиты" президента Трампа", - сказала заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и обеспечению транспарентности Вера Юрова.

"Это то, что я называю плюрализмом", - указала она.

Ранее Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Согласно указу, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Ранее в мае Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию. Это вызвало сильное недовольство президента США. Позже соцсеть заблокировала еще один "твит" о беспорядках в Миннеаполисе.

Теги: #твиттер #сша #ес
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