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18:08 10.06.2020

НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

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НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской городского совета и основателю частной компании, задействованном в преступной схеме нанесения 131 млн грн ущерба территориальной громаде Одессы, сообщает пресс-служба САП.

"Так, следствием установлено, что в 2016 году Одесский горсовет выкупила у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории для захоронений на кладбище. По результатам оценки была определена цена недвижимости - более 146 млн грн. Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн грн, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные коммерческой структурой средства были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд субъектов хозяйствования.

По информации САП, директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Действия руководителя и основателя коммерческой структуры квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины;

Ранее, 14 мая 2020 года, о подозрении в легализации средств, полученных в результате указанного коррупционного преступления, сообщили руководителю и основателю одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Высший антикоррупционный суд отказался применять к подозреваемому меру пресечения, мотивируя это решение необоснованностью подозрения.

2 июня Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП о применении к указанному подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн. Кроме того, на одесского бизнесмена возложен ряд процессуальных обязанностей.

Также о подозрении в причастности к совершению преступления было сообщено оценщику имущества (ч.1 ст.366 УК Украины)

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Теги: #набу #сап #коррупция #одесская_область
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