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18:16 10.06.2020

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

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Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию, полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air Ukraine в Бодрум и Анталию, сообщила пресс-служба туроператора в среду.

Компания отметила, что по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран, Турция откроет границы для туристов из Украины с 1 июля. Турецкая сторона заверяет, что создаст "все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом".

"Турция, которая возглавляет наши направления, уже с первого июля этого года будет принимать гостей. Она стала образцовой страной в мире, выполнив все необходимые меры по безопасности для туриста и туризма в целом. Поэтому, мы с Azur Air Ukraine, планируем запуск чартерных рейсов, конечно же, соблюдая все правила безопасных авиаперелетов", - цитирует пресс-служба генерального директора ООО "ТК Анекс Тур" в Украине Илькера Адигюзеля.

Теги: #туроператор #туризм #авиарейсы #турция #anex_tour
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