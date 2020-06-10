События

17:57 10.06.2020

Второй блок судебных слушаний по делу МН17 приостановлен до 22 июня

2 мин читать
Второй блок судебных слушаний по делу МН17 приостановлен до 22 июня

Во втором блоке судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донецкой областью малазийском "Боинге" МН17 сделан перерыв до 22 июня.

Об этом в среду в ходе слушаний, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"В последние дни защита обозначила, какие у них были проблемы в связи с приготовлениями защиты для господина Пулатова. Прокурор детально объяснил ход следствия и структуру дела. В эти дни обсуждались многие аспекты, но не было еще глубокого обсуждения содержания различных заявлений и докладов. Прокурор обсуждал несколько недавних событий и также говорил о планировании дальнейших слушаний. У защиты будет возможность выступить и отреагировать на все, что было представлено. Чтобы позволить им подготовиться, эти слушания будут приостановлены до 10 утра 22 июня", - пояснил председательствующий судья.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #суд #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 10.06.2020
В случае установления экипажа "Бука", из которого был сбит МН17, равно как и из числа командования в РФ, эта информация будет приобщена к делу в суде - прокурор

В случае установления экипажа "Бука", из которого был сбит МН17, равно как и из числа командования в РФ, эта информация будет приобщена к делу в суде - прокурор

17:17 10.06.2020
Есть свидетель, который видел Бук, солдат в танкистских шлемах и запуск ракеты, которой был сбит МН17 - прокурор

Есть свидетель, который видел Бук, солдат в танкистских шлемах и запуск ракеты, которой был сбит МН17 - прокурор

17:01 10.06.2020
Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский обвиняются в том, что они инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17 - прокурор

Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский обвиняются в том, что они инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17 - прокурор

15:07 10.06.2020
Прокуратура в суде по делу о сбитом МН17 утверждает, что в полном объеме установило тип оружия, равно как и личности четырех обвиняемых и их роль в преступлении

Прокуратура в суде по делу о сбитом МН17 утверждает, что в полном объеме установило тип оружия, равно как и личности четырех обвиняемых и их роль в преступлении

14:53 10.06.2020
Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение суда от 2017г об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты оффшоров Суркисов

20:01 09.06.2020
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

18:37 09.06.2020
Бахматюк надеется на закрытие дела о стабкредите VAB Банка после решения Печерского райсуда

Бахматюк надеется на закрытие дела о стабкредите VAB Банка после решения Печерского райсуда

11:30 09.06.2020
В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

20:09 08.06.2020
Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

15:06 08.06.2020
Нидерландские адвокаты настаивают на необходимости встречи с обвиняемым в деле МН17 Пулатовым

Нидерландские адвокаты настаивают на необходимости встречи с обвиняемым в деле МН17 Пулатовым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

Кличко: за сутки в Киеве подтвердилось 57 новых случаев коронавируса

В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Ставится задача перевыполнить бюджет и предполагается возможность уменьшения его дефицита – глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

Danone прекращает рекламную компанию при участии Пореченкова – посол Украины во Франции

Российские наемники на Донбассе за два часа не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека

Один детсад в Киеве закрыт на карантин, два не откроют из-за вспышки заболевания на COVID-19 среди персонала

Следователи пытались вручить Порошенко подозрение, он покинул ГБР

НАБУ подозревает главу ГИВЦ "Укрзализныци" и его экс-заместителя в коррупции при создании сервиса по продаже е-билетов на "Бориспольский экспресс"

Кличко: за сутки в Киеве подтвердилось 57 новых случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА