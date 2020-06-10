Второй блок судебных слушаний по делу МН17 приостановлен до 22 июня

Во втором блоке судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донецкой областью малазийском "Боинге" МН17 сделан перерыв до 22 июня.

Об этом в среду в ходе слушаний, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"В последние дни защита обозначила, какие у них были проблемы в связи с приготовлениями защиты для господина Пулатова. Прокурор детально объяснил ход следствия и структуру дела. В эти дни обсуждались многие аспекты, но не было еще глубокого обсуждения содержания различных заявлений и докладов. Прокурор обсуждал несколько недавних событий и также говорил о планировании дальнейших слушаний. У защиты будет возможность выступить и отреагировать на все, что было представлено. Чтобы позволить им подготовиться, эти слушания будут приостановлены до 10 утра 22 июня", - пояснил председательствующий судья.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.