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17:30 10.06.2020

В случае установления экипажа "Бука", из которого был сбит МН17, равно как и из числа командования в РФ, эта информация будет приобщена к делу в суде - прокурор

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В случае установления экипажа "Бука", из которого был сбит МН17, равно как и из числа командования в РФ, эта информация будет приобщена к делу в суде - прокурор

В случае установления членов экипажа ЗРК "Бук", из которого был сбит рейс МН17, равно как и ответственных из числа командования в России, эта информация будет приобщена к делу, которое уже рассматривается в суде в Нидерландах.

Об этом в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger).

"Из материалов видно, что в процессе стрельбы по МН17 также участвовали другие, кроме четырех подозреваемых. В первую очередь, это, конечно, экипаж "Бука", но, вероятно, также и из командования в Российской Федерации. Совместная следственная группа все еще ведет следствие. Мы добавим соответствующие результаты этого расследования, если они будут установлены, в файл в этом процессе", - отметил Бергер.

При этом упомянул "подстрекательство" со стороны Российской Федерации, так как "обвиняемые должны были работать с одним или несколькими неизвестными лицами в РФ, чтобы отдать приказ команде "Бука" сбить самолет".

Теги: #мн17 #суд #авиакатастрофа
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