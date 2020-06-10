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15:52 10.06.2020

Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

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Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

Никто из граждан не смог пересечь линию разграничения с оккупированным Донбассом в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица-Луганская" и "Марьинка" в среду, поскольку эти гуманитарные коридоры были заблокированы российскими наемниками.

"По состоянию на сейчас граждане не смогли пересечь линию разграничения из-за того, что такие гуманитарные коридоры были заблокированы оккупантами", - сказал пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что желающие пересечь линию разграничения начали прибывать к КПВВ уже около 6 часов утра, и в 11.00 в среду, как было регламентировано, пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц.

"Так, на временно оккупированную территорию в КПВВ "Марьинка" был пропущен один человека на автомобиле, однако через некоторое время он уже был возвращен незаконными вооруженными формированиями без объяснения причин. В КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию проследовали 6 граждан, у которых были существенные социально-гуманитарные причины для пересечения линии разграничения, потому в порядке приоритета они были пропущены в первую очередь. Они остановились перед блок-постом боевиков, где наемники установили противотанковые ограждения, люди там ожидали длительное время, однако все-таки были возвращены на контролируемую территорию", - пояснил он.

По словам Лизогуба, к КПВВ "Станица Луганская" прибыли в целом около 100 человек, желающих попасть на оккупированную территорию. Еще 55 автомобилей и около 100 пешеходов прибыли к КПВВ "Марьинка" со стороны контролируемой Украиной территории.

Также он отметил, что пропуск лиц украинской стороной будет и в дальнейшем продолжаться соответствии с приказом командующего Операции объединенных сил. "Приказом командующего Объединенных сил определено, что будет осуществляться пропуск, и пограничники обеспечат выполнение этого приказа", - отметил Лизогуб.

Как сообщалось, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о частичном восстановлении пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Однако в т.н."ЛНР" объявили односторонним заявление Киева, добавив, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской 10 июня работать не будет.

Ранее в Госпогранслужбе подчеркнули, что пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения ею линии разграничения. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендовали воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости.

Теги: #госпогранслужба #рф #ордло
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