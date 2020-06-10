Российские наемники на Донбассе за два часа не пропустили на оккупированную территорию ни одного человека

За два часа с момента возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" на линии разграничения на Донбассе, российские наемники не пропустили на оккупированные территории ни одного человека.

"По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. Еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

На КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированные территории проследовали 6 граждан. Сейчас они также ожидают перед блокпостом на оккупированной территории, где наемники установили противотанковые заграждения.

"Сейчас только перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" возобновили работу с 11:00 10 июня. Государственная пограничная служба Украины уточнила, что граждане будут пропускаться на КПВВ с ограничениями, для того, чтобы избежать скопления людей в так называемой "серой зоне".