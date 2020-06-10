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13:05 10.06.2020

Один детсад в Киеве закрыт на карантин, два не откроют из-за вспышки заболевания на COVID-19 среди персонала

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Один детсад в Киеве закрыт на карантин, два не откроют из-за вспышки заболевания на COVID-19 среди персонала

Один из столичных детских садов закрыли на карантин, а еще два не откроют из-за вспышки заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 среди персонала, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день в столице открылись 500 садиков. Их пока посещают более 19,5 тысяч детей. До карантина в садики ходили ежедневно в среднем 55 тысяч воспитанников. Сообщу, что в садике №668 в Соломенском районе обнаружили, что помощница воспитателя (няня) одной из групп контактировала с больным на коронавирус. Тест у нее отрицательный, но она отправлена на самоизоляцию. Другим сотрудникам садика и детям (с согласия родителей) тоакже сделают тесты на коронавирус. Город закрыл садик на карантин", - рассказал Кличко на онлайн-пресс-конференции в среду.

По словам мэра, не откроются и два детских сада в Шевченковском районе, которые готовились к работе. "В результате проверки персонала в одном из них обнаружили 14 инфицированных работников, во втором - одного. Эти садики не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей", - сказал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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