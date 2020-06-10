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11:26 10.06.2020

В Украине количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина

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В Украине количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина

Количество новых случаев COVID-19 позволяет постепенно выходить из карантина, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Ослабление карантина это вынужденный шаг, на который идет наша страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и запуском экономики. Поэтому разрабатывая этапы послабления или выхода из карантина мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни. Динамика, которую мы отмечаем, остается в нашей стратегии сдерживания, то есть количество случаев не превышает среднее определенное нами количество, разрешающее нам переходить к следующим этапам послабления",- сказал он.

"В то же время мы отмечаем сокращение количества госпитализаций, сокращение количества людей, которые попадают в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать, что внедренные меры работают, а также есть предположение, что вирус в летний период может терять свою агрессивность. Но такие случаи есть и в настоящее время почти 3,2 тыс. коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью, 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких ",- добавил Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус
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