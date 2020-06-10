Минздрав намерен провести переобучение врачей для обеспечения нужного уровня эпидемиологов

Министерство здравоохранения намерено провести переобучение врачей, чтобы обеспечить необходимое количество эпидемиологов и вирусологов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"9 июня проведено заседание рабочей группы по комплексному анализу возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия вспышки COVID-19. Статистика неутешительна: дефицит врачей-эпидемиологов в областных лабораторных центрах Украины сегодня - 48%, врачей лаборантов-гигиенистов - 51%, врачей-вирусологов - 41%. Минздрав разработал несколько механизмов, каким именно образом будет осуществляться переобучение врачей, чтобы обеспечить минимальный уровень врачей-вирусологов и других специалистов", - сказал Степанов.