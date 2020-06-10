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11:40 10.06.2020

Порошенко в среду пришел в ГБР на допрос по делу о незаконном перемещении художественных ценностей

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Порошенко в среду пришел в ГБР на допрос по делу о незаконном перемещении художественных ценностей

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в среду на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу и выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.

"Возможно, они (следователи ГБР) сообщат… что те руководители, которые давали незаконные приказы, заказчики из высоких кабинетов привлечены к уголовной ответственности… Лгуны пытались распространить недостоверную информацию о том, что якобы эти произведения искусства, которые нашими усилиями возвращены, якобы завезены без таможенного оформления", - сказал Порошенко журналистам перед входом в ГБР.

Он добавил: "Я глубоко убежден, что они (представители ГБР - ИФ) должны сейчас сказать: извините, Петр Алексеевич, мы закрываем это дело, мы приносим Вам извинения, а все, кто причастен к этому преступлению, буду наказаны".

"Сегодня на улице Петлюры (здание ГБР находится на ул. Петлюры в Киеве – ИФ) происходит настоящее творческое событие – встреча с прекрасным, а ценители искусства сидят в ГБР",- сыронизировал Порошенко.

"Теряюсь в догадках, зачем я сегодня им понадобился, могу только предположить, что они хотят извиниться за брутальное нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ… штурмовал… Национальный музей Гончара", - добавил он.

По словам лидера "Европейской солидарности", следователи ГБР изучают детально его деятельность на посту главы государства и пытаются найти повод для преследования оппозиции. "То, что сейчас делает власть, не имеет ничего общего с движением в Европу, с нашими достижениями, безвизовым режимом.. Европейский союз – это верховенство права, а преследование оппозиции, двойное правосудие… чем это заканчивается, Вы можете спросить у Виктора Федоровича Януковича", - сказал Порошенко.

Как передает корреспондент агентства, в среду утром под стенами ГБР проходит акция против политических преследований. Поддержать Порошенко пришли в том числе и ряд народных депутатов от "Европейской солидарности".

В свою очередь ГБР на своей странице в Фейсбук сообщило, что ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с допросом Порошенко. "Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственное бюро расследований", - сообщают в ГБР.

Несколько позже появилась обновленная информация от ГБР: "Порошенко отказывается от участия в допросе и пытается покинуть помещение ГБР".

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 того же дня, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Позже пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения. В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос. Коллекция картин была арестована правоохранителями.

4 июня Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, который должен состояться в 11:00 10 июня. По данным пресс-службы ГБР, речь идет о допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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