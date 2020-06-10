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10:53 10.06.2020

ФГВФЛ предупреждает о мошенниках, обещающих кредиторам неплатежеспособных банков ускорить возврат средств

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ФГВФЛ предупреждает о мошенниках, обещающих кредиторам неплатежеспособных банков ускорить возврат средств

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупреждает о мошеннических действиях компаний, которые обещают за оплату "поспособствовать" возврату средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, юридическим лицам и вкладчикам с суммой вклада свыше 200 тыс. грн, сообщила пресс-служба Фонда в среду.

"Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным, определенным законом путем: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков", – подчеркивается в сообщении.

Согласно ему, очередность определения требований кредиторов определяется ст.52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и предполагает перечисление средств, которые положены кредиторам на депозит нотариусу для дальнейшей выдачи.

Отмечается, что с 2019 по 1 июня 2020 года на депозит нотариусам было перечислено порядка 76 млн грн, которые принадлежат кредиторам.

Согласно сообщению Фонда, кредиторам неплатежеспособных банков в 2020 году были погашены требования на общую сумму 4,3 млрд грн, в частности кредиторам четвертой очереди выплачено 472 млн грн, седьмой – 153 млн грн.

Теги: #мошенники #фгвфл #кредит
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