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10:33 10.06.2020

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

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В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

Три новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в среду.

"Из них на стационарном лечении находится в 1 военнослужащий (Военно-медицинский клинический центр Западного региона). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 человека (Киевская область ˗ 1 военнослужащий и Черновицкая ˗ 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

В Медсилах сообщают, что по состоянию на 10.00 10 июня в ВСУ Covid-19 болеет 138 человек, а всего за время пандемии выздоровели 154 человека, летальных случаев – 4.

Днем ранее сообщалось о 144 активных случаях болезни и 145 выздоровевших с начала пандемии. Таким образом, за сутки выздоровело 9 ранее заболевших, а количество активных случаев сократилось на 6.

Согласно сообщению, на изоляции (в том числе самоизоляции) сей час находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 123 человека.

Теги: #всу #коронавирус #украина
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