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10:20 10.06.2020

Прокуратура Киева направило в суд дело в отношении злоупотреблявшего служебным положением чиновника "Укрспортобеспечения"

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Прокуратура Киева направило в суд дело в отношении злоупотреблявшего служебным положением чиновника "Укрспортобеспечения"

Прокуратура Киева направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника ГУ "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия государственным интересам.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Следствием, в частности, установлено, что чиновник, действуя в сговоре с главным врачом национальных сборных команд Украины, при отсутствии реальной необходимости для спортсменов осуществил закупку средств и изделий, не имеющих медицинского назначения, не являющихся лекарственными средствами и не зарегистрированых в Украине.

Отмечается, что указанные обстоятельства подтверждены показаниями более 30 спортсменов, среди которых - чемпионы Украины в соответствующих видах спорта, призеры чемпионатов Европы, всемирных соревнований и участники Олимпийских игр.

Согласно материалам следствия, указанными действиями министерству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс. грн.

Согласно сообщению, обвинительный акт по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурором заявлен иск в интересах государства о возмещении причиненного ущерба.

Среди прочего, в пределах указанного уголовного производства в суд направлено обвинительное заключение в отношении главного врача национальных сборных команд Украины, а также уведомлены о подозрении еще три руководителя госучреждения "Укрспортобеспечение".

Теги: #киев #укрспортобеспечение #прокуратура
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