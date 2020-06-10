Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 6 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, в 11:00, согласно приказу командующего ООС, возобновляется пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, готовых готовы к возобновлению пропускных операций", - указывается в сообщении.

В Госпогранслужбе уточняют, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ "Станица Луганская" собралось 45 чел., возле "Марьинки" – 55 транспортных средств и около 90 чел., в том числе дети и пожилые люди.

"В то же время не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - отмечают пограничники.

Пропуск лиц в среду, 10 июня, будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.