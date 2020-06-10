События

09:37 10.06.2020

Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

1 мин читать
Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 6 утра начали собираться очереди желающих пересечь линию разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, в 11:00, согласно приказу командующего ООС, возобновляется пропуск через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Сейчас в указанных КПВВ достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, готовых готовы к возобновлению пропускных операций", - указывается в сообщении.

В Госпогранслужбе уточняют, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ "Станица Луганская" собралось 45 чел., возле "Марьинки" – 55 транспортных средств и около 90 чел., в том числе дети и пожилые люди.

"В то же время не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - отмечают пограничники.

Пропуск лиц в среду, 10 июня, будет осуществляться с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 09.06.2020
КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

07:45 09.06.2020
С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

14:19 08.06.2020
Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

14:44 05.06.2020
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

12:07 05.06.2020
В Харьковской области пресечена попытка незаконной поставки лекарств и средств защиты на временно оккупированные территории

В Харьковской области пресечена попытка незаконной поставки лекарств и средств защиты на временно оккупированные территории

10:28 05.06.2020
В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

10:17 04.06.2020
МККК передал на Донбасс более 50 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

МККК передал на Донбасс более 50 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

09:27 03.06.2020
Еще два пограничника заболели COVID-19

Еще два пограничника заболели COVID-19

21:06 02.06.2020
Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

Открытие КПВВ "Станица Луганская" следует отложить из-за большого количества случаев COVID-19 на неподконтрольной территории области - ОГА

17:14 02.06.2020
Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Ставится задача перевыполнить бюджет и предполагается возможность уменьшения его дефицита – глава Минфина

Кабмин готов до конца недели представить обновленную программу действий, будет просить Раду поддержать ее 18-19 июня

В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

Прокуратура Киева направило в суд дело в отношении злоупотреблявшего служебным положением чиновника "Укрспортобеспечения"

В Украине с 10 июня откроют заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению

В Черновицкой области грабитель при задержании открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены

"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в Киеве и 8 областях Украины, еще в 3 областях не изменилось

"Данон" в Украине не может влиять на рекламу в других странах – компания о съемке Пореченкова в российской рекламе

Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн

В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА