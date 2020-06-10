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09:24 10.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск среды достигло 411 тыс. 277 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро вторника этот показатель составлял 3 тыс. 670 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывался 7 млн 238 тыс. 611 инфицированных COVID-19, рост составил 120 тыс. 410 против 103 тыс. 342 сутками ранее, излечились 3,37 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 323 тыс. 803 человека, скончались 413,7 тыс., излечились 3,6 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 979 тыс. 411 (112 тыс. 006 скончавшихся), Бразилии - 739 тыс. 503 (38 тыс. 406), Великобритании - 290 тыс. 581 (40 тыс. 968), Индии - 276 тыс. 146 (7 тыс. 750), Испании - 241 тыс. 966 (27 тыс. 136), Италии - 235 тыс. 561 (34 тыс. 043), Перу - 199 тыс. 696 (5 тыс. 571, данные за минувший вторник - ИФ), Франции - 191 тыс. 523 (29 тыс. 299), Германии - 186 тыс. 506 (8 тыс. 736), Иране - 175 тыс. 927 (8 тыс. 425), Турции - 172 тыс. 114 (4 тыс. 729), Чили - 142 тыс. 759 (2 тыс. 283), Мексике - 124 тыс. 301 (14 тыс. 646), Пакистане - 113 тыс. 571 (2 тыс. 255), Саудовской Аравии - 108 тыс. 571 (783).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 53,1 против 52,4 во вторник. В США он достиг 345 человек, Испании - 580, Великобритании - 602, Италии - 563, Бразилии - 181, Франции - 449, Германии - 105, Турции - 56, Иране - 100, Индии - 6, Перу - 174, Чили - 119, Мексике - 114, Пакистане - 10, Саудовской Аравии - 23.

В России, сообщает портал, на 08:00 мск среды от коронавируса скончались 42 человека на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 вторника в стране было выявлено 485 тыс. 253 заболевших, зафиксировано 6 тыс. 142 летальных исхода и 242 тыс. 397 излечившихся.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

Теги: #коронавирус
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