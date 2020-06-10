В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, также выявлено пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все новые случаи "импортированы". Смертельных исходов нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы три активных и 21 бессимптомный случай заражения коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 046 активных случая заражения, из них 1 тыс. 786 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 тыс. 595 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 107 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).