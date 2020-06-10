События

09:08 10.06.2020

В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

1 мин читать
В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, также выявлено пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все новые случаи "импортированы". Смертельных исходов нет.

За предыдущие сутки были зафиксированы три активных и 21 бессимптомный случай заражения коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 046 активных случая заражения, из них 1 тыс. 786 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 тыс. 595 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 107 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 10.06.2020
В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

10:33 10.06.2020
Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

Ляшко: мы значительно сократили очереди в лабораториях

10:03 10.06.2020
В Украине с 10 июня откроют заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению

В Украине с 10 июня откроют заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению

09:37 10.06.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в Киеве и 8 областях Украины, еще в 3 областях не изменилось

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в Киеве и 8 областях Украины, еще в 3 областях не изменилось

09:24 10.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн

09:11 10.06.2020
В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

08:32 10.06.2020
Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

06:44 10.06.2020
Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

02:29 10.06.2020
11 случаев заболевания коронавирусом лабораторно подтвердились в Донецкой области

11 случаев заболевания коронавирусом лабораторно подтвердились в Донецкой области

00:50 10.06.2020
Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 525 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, сейчас болеют 14 779 человек

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Ставится задача перевыполнить бюджет и предполагается возможность уменьшения его дефицита – глава Минфина

Кабмин готов до конца недели представить обновленную программу действий, будет просить Раду поддержать ее 18-19 июня

В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Киева направило в суд дело в отношении злоупотреблявшего служебным положением чиновника "Укрспортобеспечения"

В Черновицкой области грабитель при задержании открыл огонь по полицейским, двое правоохранителей ранены

"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

"Данон" в Украине не может влиять на рекламу в других странах – компания о съемке Пореченкова в российской рекламе

Вследствие обрушения части здания жилой четырехэтажки в Одесской области повреждена газовая труба

Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Африку автомобильную технику для 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН

Российские наемники 16 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

В мусорном контейнере возле жилой многоэтажки в Харькове найдена минометная мина

МОН: в магистратуру в 2020 году планируют поступать более 100 тысяч человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА