В Украине 525 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 357 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

525 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 23 человека из числа ранее заболевших скончались, 357 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 394 новых случаях инфицирования за сутки, 8 июня – о 463 заболевших, 7 июня – о 485 заболевших, 6 июня – о 550 новых инфицированных.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 28 381 человек, 12 769 выздоровели, 833 умерли.