События

08:05 10.06.2020

Вследствие обрушения части здания жилой четырехэтажки в Одесской области повреждена газовая труба

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В Одесской области обрушилась часть здания четырехэтажного жилого дома, в результате обвала повреждена газовая труба, никто из жильцов не пострадал, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС области в Фейсбуке.

"10 июня в 3:09 в г.Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека). Частично повреждены 4 квартиры (1,2, 3 и 4 этажа, проживало 10 человек). В результате обрушения повреждена газовая труба. Место повреждения не обнаружено", - говорится в сообщении.

Спасатели вывели из дома всех 24 жильцов.

"Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа", - отметили в ГСЧС.

Теги: #одесская_область #украина #дом #обрушение
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