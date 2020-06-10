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07:41 10.06.2020

Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Африку автомобильную технику для 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН

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Самолет Воздушных сил ВСУ доставил в Африку автомобильную технику для 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН

Военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины доставил в международный аэропорт "Гома" (Африка) имущество и автомобильную технику для личного состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

"Самолет доставил внедорожный легковой автомобиль "УАЗ", запасные части для авиационной, автомобильной и специальной техники, а также имущество для медицинской, тыловой, аэродромно-технической и инженерно-авиационной служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратную сторону этот самолет вернул в Украину автомобили и имущество, прослужившие установленные срок",

В Командовании отметили, что поcле прохождения пограничного и таможенного кoнтpoля Ил-76 МД совершил вылет из международного аэропорта "Львов" к африканскому контингенту. Аэродром "Гома" находится на высоте почти 1500 метров над уровнем моря и разреженный воздух существенно влияет на работу двигателей.

"Пополнение или замена имущества для обеспечения полноценной жизнедеятельности вертолетного отряда транспортным самолетом осуществляется раз в полгода. На этот раз полет Ил-76МД к аэродрому Гома длился более 12 часов с дозаправкой в Египте", - добавили в Командовании.

Теги: #гуманитарка #вс #самолет #африка #украина
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