Российские наемники 16 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный
За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитников Марьинки российские наемники трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По окрестностям Широкино наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял украинские оборонительные укрепления близ Орехово и Хутора Свободного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Шумел и дважды у Луганского агрессор привел гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного наемника и еще четырех ранили.
"С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в сводке штаба.
Также в штабе отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорным пунктам неподалеку Хутора Свободного.