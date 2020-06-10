События

06:44 10.06.2020

Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

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Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Южной Корее

Увеличение количества новых случаев заболевания Covid-19 регистрируется в Южной Корее за последние сутки.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), в стране было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания. Из них 43 - местные инфекции и 7 завезены из-за рубежа.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11 тыс. 902 человек.

Кроме того, сообщается о двух смертях пациентов с Covid-19. В результате общее число умерших достигло 276.

22 человека выписаны из больниц. Всего за время пандемии выздоровело 10 тыс. 611 пациентов.

Цепочка кластерных инфекций в Сеуле и близлежащих районах началась, когда Южная Корея завершила поэтапное возобновление работы школ в понедельник.

Органы здравоохранения ввели более жесткие карантинные меры в столичном регионе, которые сохранятся до 14 июня, предупредив, что стране, возможно, придется вернуться к строгому социальному дистанцированию, если заболеваемость вирусом не снизится.

Теги: #южкорея #коронавирус #зараженные
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