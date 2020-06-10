МОН: в магистратуру в 2020 году планируют поступать более 100 тысяч человек

Для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном испытании в 2020 году зарегистрировались 101 273 человека, большинство из которых - в столице, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

"Для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном испытании в 2020 году зарегистрировались 101 273 человека", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что пункты проведения ЕВЭ и ЕПВИ будут безопасными и комфортными для участников и инструкторов.

В пятерку регионов с наибольшим количеством зарегистрированных участников вошли: Киев – 26 046, Харьковская область - 12 798, Львовская область - 8765, Одесская область - 7567, Днепропетровская область -7220.

"Основная сессия ЕВЭ состоится 1 июля, ЕПВИ - 3 июля. Экзамены состоятся в Киеве и во всех областных центрах страны, кроме Донецка и Луганска. В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВЭ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани", - добавили в министерстве.