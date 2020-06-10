11 случаев заболевания коронавирусом лабораторно подтвердились в Донецкой области

В Донецкой области в течение текущих суток лабораторно подтвердились 11 случаев коронавирусной болезни Covid-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"11 случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в течение этих суток, 9 июня, в Донецкой области. По одному - в Славянском районе и Лиманской ОТГ. Два - в Волновахском районе, три - в Мирногради, четыре - в Бахмуте", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, возраст заболевших от 7 до 62 лет.