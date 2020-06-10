В среду пройдет онлайн-заседание ТКГ по Донбассу с участием приглашенных Украиной представителей ОРДЛО

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в онлайн-режиме в среду, впервые с участием приглашенных украинской стороной представителей временно оккупированных РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, во время последнего онлайн-заседания ТКГ 27 мая была достигнута договоренность обсудить на следующем заседании сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Заседания ТКГ ранее проходили в Минске, однако в связи с пандемией коронавируса с марта проходят в режиме видеосвязи: такие онлайн-заседания состоялись 26 марта, 8 и 22 апреля, 14, 22 и 27 мая.

Традиционно за день до заседания ТКГ проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам.

9 июня Украина впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ заявленных со стороны украинской делегации представителей ОРДЛО. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности п.9, пп.11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.