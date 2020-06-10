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00:50 10.06.2020

Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

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Украина получит первый транш от МВФ на $200 млн больше, новая программа позволит преодолеть вызовы из-за Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая 18-месячная программа stand by для Украины на $5 млрд с первым траншем в $2,1 млрд позволит преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные Covid-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - написал он в своем Twitter в ночь со вторника на среду.

Теги: #коронавирус #транш #украина #мвф
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