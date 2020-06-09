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23:12 09.06.2020

Обновленная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займов для малого и среднего бизнеса

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Обновленная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займов для малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обновленная программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" должна предусматривать упрощенную процедуру получения займа под приемлемые проценты для любого представителя малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник на встрече с членами Кабинета министров Украины, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов он обсудил первые шаги и результаты реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий Covid-19.

Зеленский заявил, что негативные последствия карантинных мероприятий не обошли ни одну страну мира. "Национальные правительства вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики. Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения для обеспечения достойного места в новой экономической реальности", - отметил он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко доложил, что программа стимулирования экономики содержит ряд кратко- и среднесрочных мер для приоритетных отраслей экономики Украины на 2020-2022 годы. Основные направления программы включают 230 конкретных мероприятий с исполнителями и сроками реализации.

Среди ключевых направлений программы – обеспечение полноценного функционирования государства. Так, в рамках реализации этого направления Украина уже использовала такой инструмент, как адаптивный карантин.

Также программа предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%". Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов.

Кроме того, программа стимулирования экономики предполагает оптимизацию налоговой нагрузки и администрирования.

Теги: #кредиты #программа #украина #зеленский
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