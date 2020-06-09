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23:10 09.06.2020

Ставится задача перевыполнить бюджет и предполагается возможность уменьшения его дефицита – глава Минфина

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Ставится задача перевыполнить бюджет и предполагается возможность уменьшения его дефицита – глава Минфина

Президент Украины Владимир Зеленский, члены Кабинета министров, представители комитетов Верховной Рады и руководство правоохранительных органов на встрече во вторник обсудили вопросы выполнения государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече он отметил, что в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В то же время с начала 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и таможенных сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.

"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент на встрече.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнения росписи.

Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь-май выросли по сравнению с январем-маем 2019 года на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнения бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.

Теги: #перевыполнение #госбюджет #украина
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