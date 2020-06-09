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22:09 09.06.2020

На Ефремова наденут электронный браслет

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На Ефремова наденут электронный браслет

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро столичного управления ведомства.

"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Таганский суд Москвы во вторник отправил до 9 августа под домашний арест заслуженного артиста РФ Ефремова, устроившего накануне ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Артист признал вину в содеянном.

Вечером 8 июня Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения транспортных средств). Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на пункт "а" части 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Теги: #россия #фсин #контроль #актер
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