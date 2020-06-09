"Данон" в Украине не может влиять на рекламу в других странах – компания о съемке Пореченкова в российской рекламе

"Данон" в Украине, комментируя съемку в российской рекламе актера Михаила Пореченкова, обстреливавшего позиции украинских военных в Донецком аэропорту, заявила, что не может влиять на рекламную политику в локальных офисах других стран.

"Нам очень жаль из-за сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. В то же время, хотим отметить, что компания "Данон" в Украине является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политики других стран, в том числе и России", - говорится в заявлении компании обнародованной во вторник.

Пореченков снялся в российской рекламе йогурта бренда "Actimel", за сотрудничество с актером французкая компания "Danone" была раскритикована в соцсетях.

Как сообщалось, в октябре 2014 года была обнародована видеозапись, на которой российский актер Михаил Пореченков в ходе посещения Донецка вместе с боевиками открыл огонь из крупнокалиберного автоматического оружия в сторону Донецкого аэропорта, который удерживали украинские силовики.

СБУ и МВД Украины возбудили уголовные производства в отношении Пореченкова за участие в незаконных вооруженных формированиях и в террористической деятельности.

Позже актер был включен в список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, ему был запрещен въезд на территорию Украины.

Группа "Danone" представлена в 140 странах мира. Ей принадлежит более 190 заводов, на которых работает более 100 тыс. сотрудников.

Производственные мощности "Danone" в Украине представлены двумя заводами: "Данон Днепр" и "Данон Кремез" (Кременчуг).