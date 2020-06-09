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21:15 09.06.2020

Кабмин готов до конца недели представить обновленную программу действий, будет просить Раду поддержать ее 18-19 июня – встреча Зеленского с представителями Кабмина, Рады и силовиками

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Кабмин готов до конца недели представить обновленную программу действий, будет просить Раду поддержать ее 18-19 июня – встреча Зеленского с представителями Кабмина, Рады и силовиками

Президент Владимир Зеленский на встрече с членами Кабинета министров Украины, представителями парламентских комитетов и руководством правоохранительных органов сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета министров Украины.

"Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил на встрече Зеленский.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу действий на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач из политических программ президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", а также указов главы государства и замечаний от комитетов.

"Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и полагается для такой программы", - отметил Шмыгаль.

Теги: #программа_действий #украина #кабмин
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